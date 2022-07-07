Заместитель директора школы в Муроме ответит в суде за смерть 76-летней женщины, на которую с крыши учреждения упала наледь. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе

Заместитель директора школы в Муроме ответит в суде за смерть 76-летней женщины, на которую с крыши учреждения упала наледь. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального СК 7 июля. По версии следствия, обвиняемый не организовал работу по очистке крыши здания, из-за чего в конце февраля на престарелую женщину оттуда упала наледь.