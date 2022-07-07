По подозрению в убийстве друга дочери в Юрьев-Польском задержали 64-летнего местного жителя. 7 июля Следком по Владимирской области завел уголовное дело по статье об убийстве. По версии

По подозрению в убийстве друга дочери в Юрьев-Польском задержали 64-летнего местного жителя. 7 июля Следком по Владимирской области завел уголовное дело по статье об убийстве. По версии следствия, 6 июля примерно в 23:00 во время конфликта подозреваемый около трех раз ударил приятеля дочери ножом. От полученных ранений 38-летний мужчина скончался в больнице. Подозреваемого задержали, СК