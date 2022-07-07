Отказываются переезжать в маневренный фонд и просят дать им новые квартиры. Жильцы аварийного дома на Большой Нижегородской продолжают судиться с мэрией. Несмотря на то, что их двухэтажку

Отказываются переезжать в маневренный фонд и просят дать им новые квартиры. Жильцы аварийного дома на Большой Нижегородской продолжают судиться с мэрией. Несмотря на то, что их двухэтажку признали непригодной еще в 2018 году, люди так и сожительствуют с мышами и латают дыры в стенах. Кристина Крупнова, жилец дома №63в Тут даже дотронуться одним мгновением –