Анонимные жалобы в телеграм-каналах стали поводом для проверки лагеря Олимп во Владимирской...
Анонимные жалобы в телеграм-каналах стали поводом для проверки лагеря "Олимп" во Владимирской области.
В Собинском районе побывала спецкомиссия во главе с министром образования. Подробности - в нашем материале.
Перебои с горячей водой, сломанные замки, мыши, клещи и нехватка полдников. Так живо быт детей в "Олимпе" описывает в телеграм-канале мама одного из школьников. Пожелавшая остаться неизвестной. Члены спецкомиссии, выехавшие в лагерь с проверкой, недоумевают...
Марина Артамонова - зампредседателя общественной палаты Владимирской области:
- На самом деле я не знаю откуда эти новости. И всегда, наверное, есть какие-то недовольные люди. Кто-то видит что-то положительное: возможность хорошо провести лето и отдохнуть. А кто-то ищет только те замечания, которые, наверное, мешают некоторому отдыху.
Заглавное фото поста - прошлогоднее. Вот, как корпус выглядит сейчас, после ремонта. Директор лагеря Ольга КАзурова показывает тетради со свежими отзывами воспитанников. Рома Серов передает привет персоналу столовой - "Кормили отлично!"
Свою проверку в "Олимпе" перед началом смены провели Роспотребнадзор и прокуратура.
Ольга Казурова - директор лагеря "Олимп":
- Специалисты приезжали. Они брали на калорийность приготовленную пищу. Они брали смывы и в корпусах и в столовой. Они в течение длительного времени присутствовали здесь у нас. И прошли буквально поговорили с каждым ребенком. То есть на самом деле контроль довольно серьезный.
Сегодня "Олимп" - круглогодичная спортивно-оздоровительная база для Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На профильные смены приезжают спортсмены, математики, айтишники. Внимание к лагерю самое пристальное. И не всегда здоровое.
Светлана Болтунова - министр образования Владимирской области:
- Чтобы укрепить материально-техническую базу лагеря, по очень серьезной поддержкой правительства Владимирской области Александра Александровича Авдеева, мы выделили этому лагерю в этом году двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч рублей.
Сейчас в лагере активно готовятся к новой смене. На днях "Олимп" снова откроет двери для ребят.
Дарья Петухова, Алексей Ковалев, Вести Владимир