Анонимные жалобы в телеграм-каналах стали поводом для проверки лагеря Олимп во Владимирской...

Анонимные жалобы в телеграм-каналах стали поводом для проверки лагеря "Олимп" во Владимирской области.В Собинском районе побывала спецкомиссия во главе с министром образования. Подробности - в нашем материале.Перебои с горячей водой, сломанные замки, мыши, клещи и нехватка полдников. Так живо быт детей в "Олимпе" описывает в телеграм-канале мама одного из школьников. Пожелавшая остаться неизвестной. Члены спецкомиссии, выехавшие в лагерь с проверкой, недоумевают...Марина Артамонова - зампредседателя общественной палаты Владимирской области:- На самом деле я не знаю откуда эти новости. И всегда, наверное, есть какие-то недовольные люди. Кто-то видит что-то положительное: возможность хорошо провести лето и отдохнуть. А кто-то ищет только те замечания, которые, наверное, мешают некоторому отдыху.Заглавное фото поста - прошлогоднее. Вот, как корпус выглядит сейчас, после ремонта. Директор лагеря Ольга КАзурова показывает тетради со свежими отзывами воспитанников. Рома Серов передает привет персоналу столовой - "Кормили отлично!"Свою проверку в "Олимпе" перед началом смены провели Роспотребнадзор и прокуратура.Ольга Казурова - директор лагеря "Олимп":- Специалисты приезжали. Они брали на калорийность приготовленную пищу. Они брали смывы и в корпусах и в столовой. Они в течение длительного времени присутствовали здесь у нас. И прошли буквально поговорили с каждым ребенком. То есть на самом деле контроль довольно серьезный.Сегодня "Олимп" - круглогодичная спортивно-оздоровительная база для Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На профильные смены приезжают спортсмены, математики, айтишники. Внимание к лагерю самое пристальное. И не всегда здоровое.Светлана Болтунова - министр образования Владимирской области:- Чтобы укрепить материально-техническую базу лагеря, по очень серьезной поддержкой правительства Владимирской области Александра Александровича Авдеева, мы выделили этому лагерю в этом году двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч рублей.Сейчас в лагере активно готовятся к новой смене. На днях "Олимп" снова откроет двери для ребят.Дарья Петухова, Алексей Ковалев, Вести Владимир