Атмосферные фронты окружили Владимир. Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о...
Атмосферные фронты окружили Владимир. Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о предстоящей погоде.
Дожди будут продолжаться и в выходные, сохранится шквалистое усиление ветра, сообщили синоптики.
Дожди в субботу пройдут днем, температура воздуха около 24 градусов.
В воскресенье, 9 июля, осадков уже не будет, однако температура опустится градуса на два.
Народный прогноз погоды
Наши предки заметили, что жара в этот день – к еще сорока жарким дням. Считалось, что, если мыши и свиньи едят сено, покос будет неудачным.
Фото https://www.pxfuel.com