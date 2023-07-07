Атмосферные фронты окружили Владимир. Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о...

Атмосферные фронты окружили Владимир. Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о предстоящей погоде.Дожди будут продолжаться и в выходные, сохранится шквалистое усиление ветра, сообщили синоптики.Дожди в субботу пройдут днем, температура воздуха около 24 градусов.В воскресенье, 9 июля, осадков уже не будет, однако температура опустится градуса на два.Народный прогноз погодыНаши предки заметили, что жара в этот день – к еще сорока жарким дням. Считалось, что, если мыши и свиньи едят сено, покос будет неудачным.Фото https://www.pxfuel.com