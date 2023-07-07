Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию. Скандальная певица получила удар от охранника баскетболиста.

Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию. Скандальная певица получила удар от охранника баскетболиста.Певица Бритни Спирс часто становится героем скандальных сводок. Недавно печально известная знаменитость подверглась физическому воздействию.По данным американского таблоида TMZ, Бритни хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямом, но получила удар от его охранника и упала на землю. Известно, что пострадавшая певица обратилась в полицию Лас-Вегаса, а также рассчитывала на извинения, которых не последовало.Стоит отметить, сама Бритни Спирс утверждает, что лишь похлопала спортсмена по плечу, чтобы привлечь внимание. Директор службы безопасности клуба, судя по всему, воспринял это как угрозу для баскетболиста и среагировал оперативно. Секьюрити ударил певицу тыльной стороной руки по лицу.После произошедшего Бритни возмутилась поведению самого баскетболиста, когда он комментировал случившееся прессе. "Я не понимаю и не думаю, что это повод для смеха. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко и деморализующе в сложившейся ситуации", — цитирует звезду .