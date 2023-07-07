6 июля во Владимирском филиале РАНХиГС подписали Соглашение о сотрудничестве между Президентской Академией и АО «Владимирский хлебокомбинат».

6 июля во Владимирском филиале РАНХиГС подписали Соглашение о сотрудничестве между Президентской Академией и АО «Владимирский хлебокомбинат».По достигнутым договорённостям планируют вести подготовку кадров высшего и дополнительного профессионального образования, а также организовать прохождение практики для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Приоритетные направления сотрудничества на официальной церемонии подписания обозначили директор Владимирского филиала Президентской академии, заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин, Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей, управляющий директор группы компаний DeLavant, и Владимир Лялин, управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат».Вячеслав Картухин заметил, что хлебокомбинат можно смело считать драйвером для всей хлебопекарной промышленности нашей страны. Предприятие относится к сегменту экономики, который влияет на продовольственную безопасность страны, ценовую политику на стратегически важный продукт, определяет технологический вектор развития отрасли. Если говорить о группе компаний DeLavant, то это – крупнейший холдинг, в составе которого Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, автотранспортное предприятие и др.- Здесь работает болше 1500 человек, выпускают в сутки 180 тонн продукции, потребителями которой становятся 1,6 млн человек ежедневно. Это - влиятельная компания. Для нашего учебного заведения большая честь подписывать это соглашение. Мы готовим управленцев, юристов, экономистов. Для них важно уже во время обучения иметь представление о возможностях нашей промышленности, о современных производствах. У них должно быть чёткое понимание того, что, несмотря на происходящее в мире, на современные вызовы и сложности, отечественная экономика работает, есть успешные современные производства, такие как Владимирский хлебокомбинат. И люди, которые там работают, должны иметь современные компетенции.Такие соглашения будут способствовать пониманию современных экономических процессов, способствовать тому, что наши выпускники будут компетентными, знающими и понимающими тенденции развития экономических отраслей. Соглашение предусматривает погружение их в производственную среду посредством участия в практике, практические мероприятия, общение с управленцами, мастер-классы и т.п. Убеждён, производственная практика необходима для подготовки кадров. Это возможность для наших студентов получить опыт для того, чтобы стать хорошими юристами, управленцами, менеджерами, - сказал руководитель Президентской Академии.Он напомнил, что вуз уже имеет подобные соглашения с несколькими ведущими предприятиями региона - «ЗиД», «Гусар», «Владимирский стандарт», «Аскона», «Ютекс». Каждое из них – новый шаг в развитии компетенций и уже тех, кто здесь работает. В Академии у них есть возможность повысить квалификацию по индивидуальным программам обучения.Владимир Лялин уверен, что выпускники Владимирского филиала РАНХиГС найдут возможности для профессионального роста и самореализации в большой и дружной команде группы компаний DeLavant.- У нас трудятся представители свыше 250 должностей по таким направлениям, как: инженерное, юридическое, финансовое, бухгалтерское, коммерческое, маркетинговое и другие. Уровень подготовки специалистов во Владимирском филиале РАНХиГС мы оцениваем высоко, это общеизвестный факт. Поэтому уверены, что выпускники Академии будут востребованы. Производство у нас современное, перед персоналом стоит множество задач, требующих подчас креативные решения. А это как раз то, что нужно молодым, - сказал он.Владимир Лялин заметил, что в сознании молодых иногда складывается искаженное представление о работе предприятия.- Молодёжь неохотно идёт работать на производства и в поля, - сказал он, - но это от незнания современной ситуации. Уже нет древней техники, на полях работает техника с климат-контролем в кабине, с компьютерным управлением. На наших производствах организованы «чистые зоны» с фильтрацией воздуха. Ручного труда осталось крайне мало, в основном задействованы автоматизированные линии, управляемые компьютерами. Образ старого хлебозавода остался в прошлом. Мы хотим, чтобы будущие молодые специалисты это видели и понимали. В рамках Соглашения студенты, которые придут на практику, будут учиться управлять линиями, смотреть, как устроено производство, вникать в бизнес-процессы. Мы предлагаем работу для современных, креативно мыслящих людей, где есть и возможности для профессионального роста, и для повышения своего материального уровня.В ходе обсуждения Соглашения возникла идея выпустить новое наименование продукции – «студенческий хлеб». Производственники готовы выделить грант проектной группе вуза, чтобы вместе со специалистами хлебокомбината подготовить выпуск нового наименования продукции.- Молодёжи нужен свой хлеб! – заметил Алексей Лялин. Он рассказал, что заключать нынешнее соглашение - большая честь: есть соглашения с крупными профильными вузами, но договор с РАХиГС стоит особняком. Алексей Владимирович отметил, что под руководством Вячеслава Картухина создали уникальную образовательную площадку программы подготовки кадров.- Это соглашение, думаю, закроет один существенный пробел в образовании. Так сложилось, что никто у нас в стране не готовит специалистов по управлению двумя предприятиями. Нет такой школы, а это – большая проблема. Возникает большое количество вопросов, связанных с управленческими решениями. Для меня стратегически важен тот факт, что вуз готовит именно тех специалистов, которые могут управлять людьми. И эта система подготовки нужна и группе наших компаний, и стране в целом. Надеюсь, что соглашение позволит нам двигаться вперёд в этом направлении и повысить кадровый потенциал отрасли, - сказал Владимир Лялин.