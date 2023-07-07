Ситуацию также прокомментировала замминистра образования Елена Янина.

Директор детского лагеря «Олимп» опровергла слухи об антисанитарии и нарушениях. Ситуацию также замминистра образования Елена Янина.Напомним, что Ксения Собчак в своём телеграм-канале поделилась жалобами родителей на плохие условия содержания детей в учреждении.Ольга Казурова отрицает обвинения в некомпетентности и массовых нарушениях.«В конце июня состоялась проверка Роспотребнадзора, которая не выявила нарушений. Всё жестко контролируется, поэтому рассказанного не может быть. Мы работаем круглый год, у нас своя котельная и очистные. Не может быть, чтобы ребёнку не хватило полдника. За 17 лет работы впервые сталкиваюсь с такими обвинениями», - подчеркнула она.Редакция «33Live.Ru» также попросила представителей министерства образования рассказать о своём видении ситуации. Заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина , что 7 июля на базу отдыха отправится комиссия, которая проведёт свою проверку и даст оценку сложившейся ситуации.