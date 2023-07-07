За звание лучшей молодой семьи боролись 20 пар.

В Муроме Владимирской области прошел финал 10-го ежегодного конкурса «Молодая семья». Конкурс, в котором участвовали 20 молодых семейных пар, провела Горьковская железная дорога.Мероприятие было приурочено к Дню семьи, любви и верности и прошло на родине Петра и Февронии. Пары соревновались за звание лучшей молодой семьи железнодорожников. На сцене они демонстрировали артистизм, способность импровизировать, а также то, насколько они знают вкусы и привычки супругов.Лучшей молодой семьёй были признаны Павел и Надежда Таначёвы из Ижевска. Судьи отдали им самое большое количество баллов.Кроме того, всем участникам вручили денежные сертификаты, памятные сувениры и грамоты от руководства компании.