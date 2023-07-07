Финдиректор фирмы-посредника присвоил 30 миллионов рублей коммунальных платежей во Владимирской...

Финдиректор фирмы-посредника присвоил 30 миллионов рублей коммунальных платежей во Владимирской области.В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2017 году мужчина являлся финансовым директором предприятия, осуществлявшего деятельность по приему от физических лиц платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги; которые подлежали дальнейшему переводу одной из ресурсоснабжающих организаций Владимирской области.Используя свое служебное положение, он распорядился собранными с граждан денежными средствами по своему усмотрению. Причинив ущерб на сумму более 30 миллионов рублей.Прокурором города Владимира утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Собинский горсуд, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.Фото https://www.pxfuel.com