Губернатор Владимирской области Александр Авдеев наградил выдающиеся семейные пары. Торжественная...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев наградил выдающиеся семейные пары.Торжественная церемония прошла в Доме дружбы.Почетным знаком "Родительская слава Земли Владимирской" награждены 10 семей. Это супружеские пары, которые воспитывают пятерых и более детей, при этом успевают принимать активное участие в общественной жизни. Также вручены 4 медали "За любовь и верность" - супругам, прожившим в браке более 25 лет, достойно воспитавшим своих детей и исповедующим семейные ценности. Глава региона отметил, что за последние 10 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось вдвое, сейчас их более 14 тысяч. Напомним, День семьи, любви и верности был учрежден в 2008 году. Впервые его широко отметили в Муроме. Церковными покровителями семейных пар считаются благоверные князь Петр и Феврония Муромские..Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Все это очень хорошие знаки, которые говорят об укреплении семейных ценностей в нашем обществе и мы гордимся тем, что Россия в отличие от наших дружественных и не дружественных западных партнеров остается настоящим оплотом традиционной семьи, уверен, что будет так и впредь.