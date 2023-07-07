Проводы состоялись на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.

Из Владимирской области в зону СВО отправились ещё 65 контрактников. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Проводы состоялись на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире. На них собрались представители правительства региона и ОНФ, военком, волонтёры, священнослужители, родные и друзья бойцов.В числе убывающих в войска - военные, врачи, санитарки, повара. По традиции каждого солдата благословил батюшка. Новобранцам раздали сборники информации о поведении на передовой, составленные участниками боевых действий.