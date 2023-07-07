Она завершила свою работу сегодня, 7 июля, сообщили в белом доме. Распоряжение о расторжении служебного контракта уже подписал Александр Авдеев. С завтрашнего дня обязанности руководителя

Она завершила свою работу сегодня, 7 июля, сообщили в белом доме. Распоряжение о расторжении служебного контракта уже подписал Александр Авдеев. С завтрашнего дня обязанности руководителя министерства будет исполнять заместитель министра, начальник отдела по обращению с отходами Юрий Самодуров. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: mpp.avo.ru