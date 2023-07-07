Минздрав Владимирской области рассказал, как абитуриентам поступить в ПИМУ на бюджетные...

Минздрав Владимирской области рассказал, как абитуриентам поступить в ПИМУ на бюджетные места.Ведомство отметило, что при заключении договора о целевом обучении на специальность «Лечебное дело» от медорганизации Владимирской области, обучаться студенты будут во Владимире. Дговор о целевом обучении заключается медицинскими организациями региона с гражданами РФ без привязки к пропискеДля участия в конкурсе на обучение по целевому договору от Владимирской области за счет средств и областного бюджета, и федерального бюджета при подаче заявления на поступление через портал Госуслуг в ПИМУ необходимо отметить два направления: целевое и платное, подчеркнула пресс-служба Минздрава Владимирской области.В данной ситуации «платные» места оплачены областным бюджетом, пояснили в Минзраве. В ином случае, абитуриент будет участвовать только в конкурсе на бесплатные места, оплаченные федеральным бюджетомЗавтра, 8 июля, по вопросам поступления в ПИМУ можно будет получить консультацию в региональном Минздраве по телефону: 8(904)658-45-74 с 9.00 до 17.00