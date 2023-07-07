Вязниковский район дополнительно получит 44 миллиона рублей на ремонт дорог. На эти средства новый асфальт уложат на участках улиц Ленина, Благовещенская, Комсомольская и Новая.

Вязниковский район дополнительно получит 44 миллиона рублей на ремонт дорог. На эти средства новый асфальт уложат на участках улиц Ленина, Благовещенская, Комсомольская и Новая. Кроме того, проведут ямочный ремонт.«На территории города и района — сезон дорожных работ. Бригады работают на улице Пригородной, которая ведёт к знаменитому вязниковскому венцу. Ранее были отремонтированы участки в Дечинском, на улицах Металлистов, 8 Марта, а также Ярцевская и ряде других», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.