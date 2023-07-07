Завтра, 8 июля, в магазинах будет запрещена продажа алкоголя любой крепости. Напомним, “сухой закон” на День семьи, любви и верности действует с 2014 года. Он не распространяется на продажу

Завтра, 8 июля, в магазинах будет запрещена продажа алкоголя любой крепости. Напомним, “сухой закон” на День семьи, любви и верности действует с 2014 года. Он не распространяется на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах. Сюда же относятся, так называемые, “наливайки”. Но если покупать алкоголь втридорога не хочется, а на праздник вы собираетесь выпить бокал