Известная актриса откровенно заговорила о пережитом. Будучи неопытной студенткой, она выпорхнула из родительского гнезда.

Известная актриса откровенно заговорила о пережитом. Будучи неопытной студенткой, она выпорхнула из родительского гнезда.Сейчас Соня Присс хорошо знакома российскому зрителю по фильмам "Серебряные коньки" и "Сквозь время", в кинематографе ей пророчат большое будущее. А ведь еще, казалось бы, недавно она была обычной девушкой из Кургана, мечтавшей рвануть в большой перспективный город.Поначалу родители не отпускали ее далеко, и тогда Соня поступила в местный ВУЗ на переводчика. Зато после первого курса все-таки смогла улететь, причем не абы куда, а в Соединенные Штаты. Там девушка прожила около года и вдоволь насытилась американской мечтой.По словам актрисы, Нью-Йорк показался ей грязным и замусоренным. У россиянки получалось с трудом заказать такси и сделать банковский перевод. А ночью Соня Присс обслуживала клиентов в местной забегаловке, продавая пончики. Звезда призналась в интервью , что ей приходилось практически выдавливать из себя улыбку, потому что в Америке такие порядки.Вернувшись в Россию, девушка пять лет провела в Санкт-Петербурге, а затем принялась покорять Москву. В свои 28 Соня Присс объективно смотрит на жизнь и эмигрировать в США не собирается.Однако о преимуществах Америки артистка говорит открыто. "Там, работая простой уборщицей, можно оплачивать аренду квартиры и еще покупать каждый год новый айфон. А в Кургане люди их берут в кредит и годами расплачиваются. Ценность труда совершенно иная", — отметила российская звезда.В столице актриса периодически переезжает с места на место. Гонорары не позволяют ей приобрести недвижимость даже в складчину с возлюбленным — уж больно дорого. "Не знаю, как купить квартиру в Москве, живя одну жизнь", — разоткровенничалась Соня Присс.