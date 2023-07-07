Легковая машина загорелась на улице Михайловской возле дома №18. Вызов поступил 7 июля около трех часов ночи, сообщили в МЧС. Когда на место прибыли пожарные, они увидели, как пламя охватило

Легковая машина загорелась на улице Михайловской возле дома №18. Вызов поступил 7 июля около трех часов ночи, сообщили в МЧС. Когда на место прибыли пожарные, они увидели, как пламя охватило авто. Пожар удалось потушить, его площадь составила 10 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В тушении огня участвовали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы