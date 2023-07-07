На Суздальском проспекте крысы пугают людей. Они часто выходят к народу. Грызуны хватают кусочки пищи, которые могут обронить прохожие. Крысы расплодились под тепловыми трубами около дома

На Суздальском проспекте крысы пугают людей. Они часто выходят к народу. Грызуны хватают кусочки пищи, которые могут обронить прохожие. Крысы расплодились под тепловыми трубами около дома №6. Протяженность теплопровода несколько десятков метров – от автобусной остановки до светофора. К шуму транспорта животные адаптировались. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Больше всего крыс у пешеходного перехода. Здесь