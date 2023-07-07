Спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев и член Совета Федерации Ольга Хохлова провели неформальную встречу с медалистами и дипломантами XXII Молодежных Дельфийских игр и их

Спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев и член Совета Федерации Ольга Хохлова провели неформальную встречу с медалистами и дипломантами XXII Молодежных Дельфийских игр и их наставниками. Сейчас состязания проводятся по направлениям фортепиано, скрипка, театр, академическое пение, народный танец, цирк и так далее. Команда Владимирской области завоевала золотую и бронзовую медали, а также 4 специальных диплома. На