Синоптик Леус: в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры.

Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус.Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.