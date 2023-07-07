Директор вуза Вячеслав Картухин и управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат » Владимир Лялин рассказали о перспективах совместной деятельности. Объяснили, почему студентам необходимо

Директор вуза Вячеслав Картухин и управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат » Владимир Лялин рассказали о перспективах совместной деятельности. Объяснили, почему студентам необходимо отрабатывать свои навыки на практике еще до окончания высшего учебного заведения. Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС Подготовке руководителей высокого уровня должна предшествовать производственная практика, очень серьезная работа на производстве. Поэтому, конечно, заключение соглашения