Расширить трассу на Суздаль мешают памятники на местах автокатастроф. В Суздальском районе день и...

Расширить трассу на Суздаль мешают памятники на местах автокатастроф.В Суздальском районе день и ночь идут дорожные работы. Строители сводят посадки вдоль участка трассы "Золотое кольцо" и расширяют проезжую часть. Но на их пути появляются и неожиданные препятствия. Какие- расскажет Никита Тарбеев.Ирина, Сергей и дочь Света. В двухтысячном году здесь погибла целая семья. Родственники установили у дороги этот памятник с покрышками. И таких "островков скорби" сейчас на суздальской трассе около десятка, плюс поклонные кресты. Строители их не трогают.Антон Жемалетдинов, машинист экскаватора:- Два памятника было... Ну как - цветочки и возлагали венок, то что ту т ДТП было.- Их вам пришлось обходить?- Ну обошли... Как бы всё равно рука не поднимается. Там скажут- сделаем. А так конечно понимаем, что тут люди погибли, было ДТП.Некоторые памятники попроще, другие - монументальные.- Вот еще один мемориал. 28.07. 2010. Здесь недалеко пешеходный переход. Двое погибших- вероятно, они были сбиты на пешеходном переходе.А на этом участке в 2007-ом в аварии погибли два сотрудника ГИБДД из Иванова. Они сопровождали колонну автобусов. Памятник здесь официально установил ивановский батальон ДПС. Раньше камень стоял прямо на обочине дороги, но перед началом работ его перенесли дальше в поле и теперь мемориал в безопасности.Эвакуировали и колхозницу из племзавода "17-ый МЮД".- Исчезла женщина. Кто знает что с ней и куда ее дели? Можем только предположить, что связано это с расширением дороги.Содержанием памятника в последние годы занимался придорожный ресторан. На время реконструкции дороги, женщину сняли с пьедестала и отправили на сохранение. Но повезло так далеко не всем дорожным памятникам. Многие, забытые родственниками, вскоре исчезнут навсегда. Как поясняют в пресс-службе Упрдора, официально их и так никогда не существовало.- Размещение любых объектов в полосе отвода автомобильной дороги без официального согласования незаконно. Объекты, которые препятствуют проведению работ, будут демонтированы и отправлены на временное хранение на базу подрядчика. Лица, имеющие отношения к таким объектам, могут обратиться непосредственно к представителям подрядной организации. Контакты размещены на информационных щитах перед въездом на ремонтный участок.(Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва -Нижний Новгород)А вот в селе Павловское местные фермеры борются с захоронениями, которые делают уже сами дорожники.- Это вот хозяин перегородил машиной и препятствует делать то, что по проекту сделано.Порубленные стволы и пеньки нужно где-то складировать и свои услуги предложил владелец участка на окраине села. Теперь его земля выглядит так...Николай Евлаев, владелец участка:- Это были корни с землей, может быть... не спорю, я не знал этого, что нельзя, но мы сейчас составили проект - вниз разрешается- древесина, сверху глина и потом плодородным слоем...Соседей-селян возмутило такое обращение с землей, люди взяли и перегородили проезд для самосвалов.Максим Алёшин, житель села Павловское:- У нас претензии к собственнику в том, что он вырывает котлованы и зарывает древесные отходы. По моему мнению, это неправильно. У меня здесь живут соседи, родственники, родители. Они всем этим потом будут дышать, это всё будет перегнивать и с этим никто не будет разбираться, кроме нас самих.В самом поселке стройка тем временем начала подступать к жилым домам. Разрабатываются проекты мостовых переходов. Открыть модернизированную трассу планируется в следующем году. Еще один год дорожники берут на благоустройство прилегающей территории. Пастораль суздальской дороги подминают под себя бульдозеры. Прежней она уже не будет, но обещает стать безопаснее и удобнее.Никита Тарбеев, Александр Голубев, Вести Владимир.