На данный момент дело передано в суд.

Прокуратура Владимирской области обвиняет бывшего руководителя коммерческой фирмы в присвоении 30 миллионов рублей. Такую сумму мужчина собрал с горожан за услуги ЖКХ. Дальше эти деньги должны были быть переданы ресурсосберегающей организации, но поступлений компания так и не получила.После стало известно, что обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, самостоятельно распорядился средствами, а электроэнергией и отоплением жильцов так и не обеспечил.На данный момент дело передано в суд. За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.