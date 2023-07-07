Певец SHAMAN до сих пор уверенно покоряет топ-чарты российских стриминг-сервисов. С чем это связано, рассказали популярные артисты Zaxap & SEYRAN.

Певец SHAMAN до сих пор уверенно покоряет топ-чарты российских стриминг-сервисов. С чем это связано, рассказали популярные артисты Zaxap & SEYRAN.Взлет популярности певца Шамана оказался неожиданным. Еще совсем недавно он был не известен никому, кроме узкого круга поклонников, а потом стал с невиданной скоростью набирать популярность. Артисты Zaxap & SEYRAN рассказали, может ли кто-то повторить его путь и составить ему конкуренцию."Насчет повторить путь не знаю, потому что у каждого свой путь, если суждено – то оно так и случится, а вот составить конкуренцию – почему нет? У нас достаточно много малоизвестных, или совсем не известных талантливых артистов, музыкантов, о которых еще никто не слышал, поэтому я думаю, что в принципе любому можно составить конкуренцию, если идти по своему пути, стремиться, творить от души. Если твое творчество будет близко людям, слушателям, то значит ты уже составил конкуренцию", — заявили певцы.Вокалисты добавили, что вряд ли в феномене SHAMAN есть какой-либо секрет. "Да не думаю, что есть какие-то секреты, честно лично сам не слушаю его творчество, но слышал. Хороший вокал, симпатичный тембр, людям зашло, вот и все, самобытно так, простенько, классно. Люди любят когда все просто и по бытовому", — резюмировал участник дуэта.