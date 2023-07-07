Наибольшее число участников опроса потратило на ремонт менее ста тысяч рублей.

Наибольшее число участников опроса потратило на ремонт менее ста тысяч рублей.За последние три года чаще всего россияне ремонтировали кухню. Данный ответ выбрала почти половина участников социологического исследования о ремонте, проведенном в периоде с 2021 по 2023 год. 45% потратили деньги на улучшение прихожей, 38% также вложились в ванную комнату.36% респондентов также смогли отремонтировать гостиную или спальню, 26% привели в порядок балкон, а до детской дошли всего 18% россиян. Сделать ремонт сразу всей квартиры получилось лишь у 14% участников соцопроса.Примечательно, что почти половина граждан, сделавших ремонт за последние три года пожалела о потраченном времени. 47% остались недовольны тем, что превысили запланированный бюджет. Такой же процент опрошенных пожаловались на пыль и грязь.Всего на один процент меньше участников социсследования подчеркнули, что жалеют о затраченных нервах. К слову, 13% россиян столкнулись с мошенниками, а у восьми процентов случались конфликты с соседями.Набольшее количество граждан (31%) потратило на ремонт менее ста тысяч рублей. До двух сотен вложили 23% респондентов. На один процент меньше участников опроса позволили себе траты до 500 тысяч рублей. До миллиона – 14%, до трех миллионов – девять процентов, а более четырех миллионов готов был выложить всего один процент россиян.