Смотрите Вести в 14.40: Почему воюют автобусные перевозчики. Разлад в Тандеме. - Рейсовые...

Смотрите "Вести" в 14.40: Почему воюют автобусные перевозчики.Разлад в "Тандеме".- Рейсовые автобусы не могут проехать к парковке на рынке “Тандем». Из-за чего началась война частных предпринимателей?Любовь. Семья. Верность.- В Коврове сыграли свадьбу участник СВО и его избранница из Краснодара. А в Доме дружбы губернатор наградил "заслуженные" семейные пары.Демографическая весна.- В областном перинатальном центре - новое оборудование и...И много-много новорожденных малышей.