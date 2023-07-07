Смотрите Вести в 14.40: Почему воюют автобусные перевозчики.
Разлад в Тандеме.
- Рейсовые...
Смотрите "Вести" в 14.40: Почему воюют автобусные перевозчики.
Разлад в "Тандеме".
- Рейсовые автобусы не могут проехать к парковке на рынке “Тандем». Из-за чего началась война частных предпринимателей?
Любовь. Семья. Верность.
- В Коврове сыграли свадьбу участник СВО и его избранница из Краснодара. А в Доме дружбы губернатор наградил "заслуженные" семейные пары.
Демографическая весна.
- В областном перинатальном центре - новое оборудование и...И много-много новорожденных малышей.