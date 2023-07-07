Смотрите Вести в 21.15: Что мешает расширить дорогу на Суздаль. Жалобы на Олимп - В детском...

Смотрите "Вести" в 21.15: Что мешает расширить дорогу на Суздаль.Жалобы на Олимп- В детском лагере Олимп разразился скандал из-за анонимных жалоб. Что выявил Роспотребнадзор?Стоп, дорога.-При расширении суздальской трассы дорожники столкнулись с помехами. Как поступят с мемориалами в честь погибших?Семейные заслуги-И сегодня во Владимире наградили супружеские пары за особые заслуги. Как им удается сохранить любовь, семью и верность?