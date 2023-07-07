Смотрите Вести в 21.15: Что мешает расширить дорогу на Суздаль.
Жалобы на Олимп
- В детском...
Смотрите "Вести" в 21.15: Что мешает расширить дорогу на Суздаль.
Жалобы на Олимп
- В детском лагере Олимп разразился скандал из-за анонимных жалоб. Что выявил Роспотребнадзор?
Стоп, дорога.
-При расширении суздальской трассы дорожники столкнулись с помехами. Как поступят с мемориалами в честь погибших?
Семейные заслуги
-И сегодня во Владимире наградили супружеские пары за особые заслуги. Как им удается сохранить любовь, семью и верность?