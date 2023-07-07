На Левобережной улице в районе Ховрино завершилось строительство детского сада.

На Левобережной улице в районе Ховрино завершилось строительство детского сада.Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что детский сад будут посещать 200 детей. В дошкольном учреждении оборудовали комнаты для развивающих занятий, музыкальный зал со сценой, кабинеты психолога и логопеда, написал градоначальник в своем .На Зеленоградской улице в Ховрине по новому московскому стандарту заработала детская поликлиника. В учреждении есть все необходимое оборудование для лечения и диагностики.На Волоколамском шоссе построена школа на 1,1 тысячи учеников и два детских сада. В скором времени в эксплуатацию введут детсад со спортивно-оздоровительным уклоном.Также дошкольные учреждения появятся в Останкинском районе и Покровском-Стрешневе в составе современных жилых комплексов. В Беговом районе реконструируют многопрофильный медицинский центр, в Головинском отремонтируют корпуса Московского государственного университета спорта и туризма.Мэр Москвы ранее о новых транспортных и социальных объектах, благоустройстве и проектах развития территории в районе Левобережный.