Обновлен формат сбора обратной связи от клиентов о цифровых сервисах банка у ВТБ.

Обновлен формат сбора обратной связи от клиентов о цифровых сервисах банка у ВТБ. Теперь оставить отзыв о приложении банка можно не только текстом, но и голосовым сообщением.Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо пройти по ссылке и воспользоваться формой обратной связи. По задумке разработчиков, этот сервис, включающий формат голосовых сообщений, позволит более эффективно собирать обратную связь, анализировать отзывы и предложения пользователей, а также повышать качество цифровых продуктов банка.После записи аудио-отзыв преобразуется в текстовое сообщение и направляется в профильное подразделение для обработки. Алгоритмы искусственного интеллекта помогут проанализировать не только содержание сообщения, но и интонацию речи клиента, а значит более качественно и быстро решить его проблему. Формат текстовых сообщений обратной связи по-прежнему доступен для всех категорий клиентов.«Пользователям предоставляются новые возможности и форматы взаимодействия с банком. Ранее запущен голосовой ассистент, у которого клиенты за считанные секунды могут получить консультацию или совершить ежедневные операции, обратившись к нему голосом. Это перспективная технология, которую мы продолжаем развивать. Новый сервис голосовых отзывов позволит прислушиваться к пожеланиям клиентов и учитывать конструктивную критику. Нам важно мнение каждого клиента о нашей работе, однако далеко не все готовы давать обратную связь в силу разных причин. Например, набор текстового сообщения требует определенного навыка, что особенно актуально для старшего поколения и тех, чьи возможности могут быть ограничены. Оставить же голосовое сообщение для большинства людей не составит особого труда и займет в 3 раза меньше времени по сравнению с письменным обращением или звонком в контакт-центр. В настоящее время мы тестируем новый формат обратной связи, касающейся наших цифровых сервисов», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.Тестирование продлится до конца августа 2023 года. По его результатам будут определены направления для дальнейшего масштабирования проекта.