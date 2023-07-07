Уникальный случай произошел в Коврове: местный житель продал чужую крышу. Как сообщает...

Уникальный случай произошел в Коврове: местный житель продал чужую крышу.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 32-летнего местного жителя.В ходе следствия установлено, что обвиняемый демонтировал крышу нежилого дома в Коврове, откуда снял и в дальнейшем сдал в пункт приема металла оцинкованные листы.Спустя несколько дней он вернулся на место преступления, чтобы похитить газовый котел и трубы отопительного регистра.Правда, вот тут уже его действия пресекли сотрудники Росгвардии.Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, не стал отрицать своей вины.Причиненный ущерб оценили в «более 77 000 рублей».В настоявшее время мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ («кража») и ч.3 ст. 30, ст. 158 УК РФ («покушение на кражу»).Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com