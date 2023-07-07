В День роз владимирцы любуются ими в церковном цветнике. Красивые, ароматные, но с шипами....

В "День роз" владимирцы любуются ими в церковном цветнике.Красивые, ароматные, но с шипами. Сегодня в России отмечается день розы - королевы цветов. С древних времен розы были символами красоты и любви. Они и сегодня - главное украшение любой клумбы.Розарию у Спасской церкви во Владимире горожане дали название "долина роз" - здесь цветут и благоухают примерно 200 кустов. Самых разных сортов и форм. Создан розарий 4 года назад силами прихожан храма. Завезен специальный грунт. В каждую лунку посажены по 2-3 разные розы - букетным способом. Цветной каскад цветов на перепаде высот - потрясающее зрелище, привлекающее жителей и гостей Владимира.Елена, прихожанка Спасо-Преображенского храма:- Люблю все розы. Люблю все цветы. Но вот эти... немного выцвели уже сейчас. Они настолько красивые. И когда я узнала название "Эдем роуз"... Мне кажется, полностью соответствует и названию цветка. Именно этого сорта. И, в целом, тому, что он у нашего храма.