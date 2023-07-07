В Муроме на рейсы выходили «неправильные» автобусы. Муромской городской прокуратурой была...

В Муроме на рейсы выходили «неправильные» автобусы.Муромской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и безопасности дорожного движения.Выяснилось, что одним недобросовестным перевозчиком на линию (в рейсы) выпускались автобусы с неисправностями, при которых вообще запрещена эксплуатация. А также были превышены «нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах (выхлопных газах)».Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В отношении двух виновных лиц данной организации прокурором были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.23 КоАП РФ («эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах»).Как итог: виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Теперь «неправильные» автобусы на рейс выходить не будут.Фото: pxfuel.com