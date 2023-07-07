Работы завершаются. В преддверии Дня семьи, любви и верности преобразилась центральная площадь Мурома. Строители заканчивают ремонт ограды Троицкого монастыря, где хранятся мощи

Работы завершаются. В преддверии Дня семьи, любви и верности преобразилась центральная площадь Мурома. Строители заканчивают ремонт ограды Троицкого монастыря, где хранятся мощи благоверных Петра и Февронии, история которых стала основой праздника. Как подчеркнули в инспекции государственной охраны объектов культурного наследия области, участок ограды восстанавливали по всем правилам реставрации, сохранив облик объекта. Специалисты также провели вычинку,