7 июля в Доме Дружбы прошло награждение в честь Дня семьи, любви и верности. Губернатор Александр Авдеев и Митрополит Владимирской и Суздальский Тихон отметили многодетные семьи, и пары,

7 июля в Доме Дружбы прошло награждение в честь Дня семьи, любви и верности. Губернатор Александр Авдеев и Митрополит Владимирской и Суздальский Тихон отметили многодетные семьи, и пары, которые прожили вместе 40-50 лет. Во Владимирской области за 16 лет существования праздника укрепилась добрая традиция поздравлять самые крепкие и дружные ячейки общества. За улучшение демографической ситуации,