Пострадало урочище Сновицы Нерлинского участкового лесничества Суздальского района. Неизвестные вырубали деревья породы «клён» и «липа». Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Пострадало урочище Сновицы Нерлинского участкового лесничества Суздальского района. Неизвестные вырубали деревья породы «клён» и «липа». Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует природоохранная прокуратура. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!