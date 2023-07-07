Дед Мороз из фирмы ""Заря"", изрядно поддатый, приходит в детский садик. Вокруг него собираются дети.
- Дедушка Мороз, ты принес нам подарки?
- Подарки я вам принес, деточки, но раздам их вам только после того, как вы решите одну простенькую задачку. За один день Дедушка Мороз выполняет 10 заказов. За один заказ он получает 50 рублей. Сколько в день получает Дедушка Мороз? Дети начинают тянуть руки и наперебой кричать.
- 500 рублей, Дедушка Мороз! 500 рублей, Дедушка Мороз! Дед Мороз в ответ делает выразительное движение: правую руку кладет на внутреннюю сторону левого локтя, а левую, согнув в локте, поднимает вертикально с зажатым кулаком.
- Вот вам, деточки! А налоги?
еще анекдот!