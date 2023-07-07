Владимирская область - участник регионального проекта по повышению производительности труда на...

Владимирская область - участник регионального проекта по повышению производительности труда на промышленных площадках.О том, как региональный центр компетенций планирует работу предприятия "Стройпотенциал", в нашем сюжете.Эта современная лазерная установка позволяет сделать в четыре раза больше металлических каркасов для кроватей и диванов, рассказывает главный инженер предприятия "Строй-Потенциал" Сергей Таланов.Раньше для изготовления одного изделия требовалось несколько операций.Сергей Таланов, главный инженер компании "Строй-Потенциал":- Купили лазерные установки, которые режут, пробивают, прорезают. И это же изделие делают за одну установку с одним человеком, за одну операцию.Оптимизация производства не всегда требует больших вложений. Иногда нужна небольшая перестройка внутренних процессов. Этим занимается региональный центр компетенций.С начала года уже 9 предприятий вступили в проект. За время существования РЦК завершено уже 18 проектов. Их реализация занимает примерно полгода.Фёдор Жаров, директор "РЦК Владимирской области":- Фаза диагностики - анализа занимает порядка 3 месяцев. Это комплексный анализ, когда мы оцифровываем весь процесс. Мы смотрим последовательность: как материалы передаются, как они транспортируются, какими партиями, сколько времени требуется на обработку. И во время диагностики мы сможем увидеть, что же мешает этому предприятию выпускать быстрее, больше продукции и как мы можем это изменить.После стартового совещания сотрудников предприятия ждет обучение. Специалисты проведут диагностику производства, анализ процессов, выяснят, где есть потери и проблемы.Елена Аксенова, директор по персоналу компании "Строй-Потенциал":- Цель нашего предприятия - снизить себестоимость продукции и повысить производительность труда. Соответственно, мы хотим выйти на новые рынки и расширять наше производство.Повысить производительность труда и рентабельность предприятий с помощью регионального центра компетенций может каждая компания, просто подав заявку РЦК. К слову, участие в программе бесплатное.Наталья Головешкина, Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. «Вести-Владимир»