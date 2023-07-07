Ребятам не только рассказали о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.

Сотрудники «Т Плюс» провели урок ЭКО-энергобезопасности в рамках межрегиональных проектов «Т Плюс» «Безопасность тепла» и «Экология» в детском летнем оздоровительном лагере «ИКАР».Ребятам не только рассказали о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогли мультфильмы и викторина, которую провели друг детей энергетик Теплослав и герой экологических проектов Капелька. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Дмитрий Пучков, директор лагеря, поблагодарил энергетиков за полезное мероприятие: «Уроки очень информативные. При этом программа составлена так, чтобы материал легко усвоился дошкольниками и школьниками младших классов. Здесь и мультики, и ростовые куклы, и полезные, тематически подарки. Считаю, что таких занятий нужно проводить как можно больше в детских лагерях, садиках и школах. Спасибо, «Т Плюс».Энергетики регулярно проводят уроки энергобезопасности и бережного отношения к ресурсам планеты для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР. За 2023 г. в мероприятиях приняло участие около 400 детей.Реклама