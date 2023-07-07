Бывший директор предприятия, которое собирало платежи за коммуналку, обвиняется в присвоении денег в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре. В 2017 году мужчина был финансовым

Бывший директор предприятия, которое собирало платежи за коммуналку, обвиняется в присвоении денег в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре. В 2017 году мужчина был финансовым директором предприятия, которое осуществляет сбор платежей за услуги ЖКХ. Далее фирма должна была переводить средства одной из ресурсоснабжающих организаций Владимирской области. Обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, потратил деньги, собранные с