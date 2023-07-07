Во Владимире молодых мам поздравили врачи и священник. По-своему День семьи, любви и верности...

Во Владимире молодых мам поздравили врачи и священник.По-своему День семьи, любви и верности накануне отметили в областном перинатальном центре. Молодых и будущих мам, которые лежат в стационаре, с важным событием в жизни поздравили врачи и представители владимирской епархии. Ангелина Свищ расскажетМалышка Александра спит и видит сны... о том, как скоро окажется дома. Мама Элина готовится к выписке. В семье Климовых это первый ребенок. По-настоящему большое счастье.Элина Климова, молодая мама:- Большая малышка родилась, 4 килограмма 54 сантиметра, вот. Конечно с трудом, нелегко это было, но в конце концов огромное счастье.День семьи, любви и верности для сотрудников перинатального центра - почти профессиональный праздник. Совместно с гостями из Владимирской епархии врачи и медсестры поздравляют будущих мам и тех, в чьей жизни чудо уже произошло.- Желаем в дальнейшем, еще раз с помощью божий, чтобы восстановится в бодром духе слава богу. Ну и девочка чтобы росла, самое главное здоровенькой.Анна Сачкова только накануне родила девочку. И теперь она официально - многодетная мама. Все ее дети родились именно в областном перинатальном центре. Так что медперсонал уже как семья, а дома ждет еще одна.Анна Сачкова, молодая мама:- Семья это наверное все что есть у каждого из нас, это наш тыл, защита, и самое главное это те люди которых мы любим.В канун праздника подарок получил и областной перинатальный центр. За счет средств областного бюджета - около 12 миллионов рублей - оборудованием дооснастили отделение реанимации новорожденных, лампы для проведения фототерапии, новые аппараты УЗИ и КТГ. Всё отечественного производства. А еще кроватки с подогревом, они необходимы на втором этапе выхаживания младенца.Ирина Поливанова, неонатолог областного перинатального центра:- Эти кроватки у нас для недоношенных деток, для маловесных и малых сроках кистации, которые в основном от 2 до 2,5 килограмм. Меньше двух килограмм мы стараемся класть в кювезы.Каждый день здесь рождается около 10 малышей. Перинатальный центр берет на себя самые сложные роды - с патологиями, преждевременные. За такими детьми нужен особый уход, говорит главврач Надежда Туманова.Надежд Туманова главный врач областного перинатального центра:- Перинатальный центр полностью оснащен для того, чтобы качественно оказывать помощь мамочкам и деткам. Но мы не стоит на месте, развиваемся, и оборудование требует обновления. Буквально на этой недели мы получили несколько позиций нового оборудования.Ко дню семьи, любви и верности специалисты приготовили статистику. В прошлом месяце в областном перинатальном центре случилась настоящая "демографическая весна" - родились 298 детей, это самый большой показатель за последнее время. А всего с начала года на свет здесь появились 1616 малышей.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"