Во Владимире на улице Михайловской ранним утром сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба...

Во Владимире на улице Михайловской ранним утром сгорел автомобиль.Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Как стало известно, сегодня (7 июля 2023 года) в 3 утра в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на улице Михайловской (у дома № 18).По прибытии специалисты увидели, что машина уже пылает. Площадь пожара составила 10 кв. м.Информация о погибших и пострадавших нет.Сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину утреннего пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области