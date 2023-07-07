Это связано с перекрытием участка дороги на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Как мы сообщали ранее, участок перекроют из-за строительства Рпенского проезда. Движение транспорта

Это связано с перекрытием участка дороги на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Как мы сообщали ранее, участок перекроют из-за строительства Рпенского проезда. Движение транспорта будет полностью ограничено с 10 июля по 15 августа. На время ограничения автобус №32 изменит свой маршрут. На участке от улицы Погодина до Соколова-Соколенки он будет двигаться по улицам Добросельской, Юбилейной