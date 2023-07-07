Им предоставлены сертификаты на 35 тысяч рублей.

Во Владимирской области на организацию отдыха детей из многодетных и малоимущих семей в 2023 году выделено 194 млн рублей. Порядка 125 млн рублей - сертификаты номиналом 35 тысяч рублей, которые можно потратить на отпуск на российских курортах.Льготные путёвки получили 3573 человека, в том числе 19 - из семей участников СВО.«В загородные лагеря отправились 2466 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 30 – дети участников спецоперации», - уточнила министр соцзащиты Любовь Кукушкина.На базе 18 соцучреждений в каникулы открыты 70 реабилитационных групп для 800 подростков, среди которых около 300 детей с ОВЗ.