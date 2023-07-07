К 2025 году дорожники должны обновить 107 километров покрытия трассы «Золотое кольцо».

На федеральной дороге Р-132 «Золотое кольцо» досрочно отремонтировали 70 километров асфальта, что во Владимирской области. Работы шли в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. Сроки были опережены на три месяца из-за оперативной работы бригады.На данный момент специалисты заканчивают обустраивать обочины на обновленной территории. После этого они перейдут к работам на следующих 24 километрах. К 2025 году дорожники должны обновить 107 километров покрытия трассы «Золотое кольцо».