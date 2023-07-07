Об ухудшении погоды предупредили в региональном ГУ МЧС.

Во Владимирской области 7 июля ожидается гроза с градом и ураганный ветер. Об ухудшении погоды предупредили в региональном ГУ МЧС.По области прогнозируются ливни, грозы и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с ДТП, авариями в системе ЖКХ, падением слабоукреплённых и ветхих конструкций.В случае массовых перебоев с электроснабжением во «Владимирэнерго» дежурят 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по единому номеру экстренных служб - 112.