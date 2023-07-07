Во Владимирской области природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело о незаконном вылове...

Во Владимирской области природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий в пределах водоема, входящего в территорию памятника природы регионального значения «Благовещенский затон» (Петушинский район) были обнаружены грубые нарушения.Из водоёма изъяли более 90 метров рыболовных сетей.Этот факт был зафиксирован Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с ГУ ВО «Дирекция ООПТ».Материалы проверки были направлены природоохранным прокурором в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 («незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях»).В данный момент ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области