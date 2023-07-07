Во Владимирской области стало меньше сирот и больше - многодетных семей. За 10 лет в 1,5 раза...

Во Владимирской области стало меньше сирот и больше - многодетных семей.За 10 лет в 1,5 раза сократилось количество сирот: было почти 4400, сейчас – около 2900. Многих детей, оставшихся без мамы и папы, окружают заботой приёмные родители, сообщил губернатор региона 33 Александр Авдеев.А многодетность – остается исторической традицией. И при поддержке государства она возрождается.Если в 2013 году во Владимирской области было около 7 тысяч многодетных семей, то в 2023-м – 2 раза больше, свыше 14,5 тысячи.Фото: https://www.pxfuel.com