Также стало вдвое меньше детей сирот.

С 2013 по 2023 годы во Владимирской области стало в два раза больше многодетных семей. Сейчас в регионе семей, в которых воспитывают троих и больше детей - 14,5 тысяч. Информацию об этом сообщил Александр Авдеев.Кроме этого, во Владимирской области стало меньше детей сирот. Если в 2013 году их было 4,4 тысячи человек, то сейчас - 2,9. Отметим, что ко Дню семьи, любви и верности 10 пар в регионе получили награду «Родительская слава земли Владимирской» и 4 -«За любовь и верность».