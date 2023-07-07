Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и Владимирским...

Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и Владимирским хлебокомбинатом.Взаимная выгода, обмен опытом и безграничные возможности. Вот, что даст филиалу РАНХиГС и "Владимирскому хлебокомбинату" новое соглашение о сотрудничестве.Предприятия Группы Компаний "DeLavant" выпускают 180 тонн продукции в сутки. Штат сотрудников превышает полторы тысячи человек. Теперь у студентов Президентской академии есть возможность пройти практику и узнать все секреты "хлебной профессии" у одного из лидеров отрасли.Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":- Сейчас очень важно, чтобы вузы были в очень жесткой «сцепке» вместе с предприятиями, потому что те потребности, которые сейчас имеются у бизнеса, об этом необходимо знать вузам для подготовки эффективных кадров.Стороны будут сотрудничать по нескольким направлениям. От подготовки высококвалифицированных кадров, организации практики для студентов до проведения консультаций, совместных рабочих встреч, конференций и других мероприятий представляющий взаимный интерес.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Подготовке руководителей высокого уровня должна прежде всего предшествовать производственная практика, очень серьезная работа на производстве. Заключение соглашения с Владимирским хлебокомбинатом и с другими промышленными предприятиями - это возможность для наших студентов получить как раз такой опыт.Подобные соглашения с крупнейшими предприятиями области не только дают студентам академии гарантию будущего трудоустройства, но и возможность повысить свои профессиональные навыки и стать опытными юристами, экономистами и управленцами.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев «Вести-Владимир»