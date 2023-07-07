Житель Владимира готовил к продаже нелегальный алкоголь на сумму свыше 700 тысяч...

Житель Владимира готовил к продаже нелегальный алкоголь на сумму свыше 700 тысяч рублей.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 49-летненго жителя Владимира.Установлено, что в январе и июле 2021 года он приобрел у неустановленных лиц партию немаркированной алкогольной продукции, которую незаконно хранил с целью сбыта в принадлежащем ему гаражном боксе. Из незаконного оборота правоохранительными органами по месту хранения в гараже изъято более 4000 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму около 733 800 рублей.В мае 2022г года СУ УМВД России по г. Владимиру было возбуждено уголовное дело.Теперь решением Фрунзенского райсуда виновный оштрафован на 250 000 рублей.Приговор суда вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com