Житель Владимира готовил к продаже нелегальный алкоголь на сумму свыше 700 тысяч...
Житель Владимира готовил к продаже нелегальный алкоголь на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 49-летненго жителя Владимира.
Установлено, что в январе и июле 2021 года он приобрел у неустановленных лиц партию немаркированной алкогольной продукции, которую незаконно хранил с целью сбыта в принадлежащем ему гаражном боксе. Из незаконного оборота правоохранительными органами по месту хранения в гараже изъято более 4000 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму около 733 800 рублей.
В мае 2022г года СУ УМВД России по г. Владимиру было возбуждено уголовное дело.
Теперь решением Фрунзенского райсуда виновный оштрафован на 250 000 рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
Фото: https://www.pxfuel.com